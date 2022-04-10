Пожар на территории колонии в Ульяновске ликвидирован, пострадавших нет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В результате пожара на территории исправительной колонии №4 в Ульяновске никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ульяновской области в воскресенье.

"10 апреля около 15 часов в цехе по производству мебели исправительной колонии №4 УФСИН России по Ульяновской области произошло возгорание, площадь которого составила порядка 50 кв. метров. На момент происшествия сотрудников и осужденных в цехе не было, эвакуации людей не потребовалось, пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в 17:19 (16:19 по московскому времени) возгорание было полностью ликвидировано. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара и проводится оценка причиненного ущерба.