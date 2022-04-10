В понедельник в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков

Сопоставимой силы ливни 11 апреля наблюдались последний раз в 1913 году

Фото: Никеричев Андрей /Агентство "Москва"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Начало следующей недели в центральной России ознаменуется сильными и продолжительными осадками. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Пик их интенсивности - днем в понедельник и ночью во вторник.

Виной тому станет связанный с черноморским циклоном атмосферный фронт, который обеспечит "аномальность и долговременность ненастья", добавил Тишковец.

В самом эпицентре непогоды окажется Москва, где в течение суток (с утра 11 апреля до утра 12 апреля) выпадет, как минимум, до 15 мм осадков или более трети месячной нормы.

"С учетом уже выпавшей небесной влаги общее количество осадков за первые 13 дней текущего месяца достигнет 100% от положенного за весь апрель", - рассказа синоптик.

Дождь стеной будет лить в понедельник, в период с полудня - до 3 часов ночи вторника. Сопоставимой силы ливни 11 апреля наблюдались последний раз в 1913 году, когда метеорологами было зафиксировано 20,4 мм осадков.