СК расследует обстрел погранпункта в Курской области со стороны Украины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют обстрел пограничного пункта в Курской области украинскими военными, сообщает в среду телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"13 апреля 2022 года произошел обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава СКР дал поручение "провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления".

Ранее в среду об обстреле пограничного пункта сообщалось на сайте районной администрации.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале заявил, что погранпункт был обстрелян в Кореневском районе около 14:00.

Это не первый подобный инцидент в регионе за последние недели.

Так, 24 февраля и 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. 5 апреля позиции российских пограничников были обстреляны в Суджанском районе, 9 апреля - со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района. Жертв и разрушений не было.

Ранее Старовойт объявил о введении на территории региона желтого (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля.

На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.