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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Более 16 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за последние сутки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за минувшие сутки прибыли более шестнадцати тысяч беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в субботу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 16 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Хроника 24 февраля – 16 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Ростовская область Донбасс ЛНР ДНР
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