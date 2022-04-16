В Донецке сообщили о трех погибших бойцах ДНР с начала суток

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в результате обстрелов ДНР с начала суток, в боестолкновениях погибли трое бойцов ДНР, еще 20 были ранены, сообщил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Как он заявил журналистам в субботу, "с начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм минометов".