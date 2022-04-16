В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2 923 человека

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы попали 2 923 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 095 случаев, скончались 240 пациентов, выздоровели 19 006 человек.

В Москве зарегистрировали 634 случая заражения, в Петербурге - 671, в Подмосковье - 455.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 064 тыс. 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, 373 267 умерших и 17 млн 359 тыс. 645 выписанных.