Более десяти человек госпитализированы после ДТП с автобусами под Воронежем

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием двух автобусов, в результате которого погибли два человека и 13 были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 20:30 в Новоусманском районе на 524 км автодороги М-4 "Дон".

По предварительной информации, водитель Ford Transit при повороте налево не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra, следовавшему по маршруту Элиста - Санкт Петербург.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались два человека, 15 человек получили телесные повреждения, 13 человек были доставлены в больницу.

Ранее источник сообщил, что авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе.

Пресс-служба администрации Новоусманского района в свою очередь сообщала, что, по предварительным данным, столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус "Элиста - Санкт-Петербург".

По поручению главы района Дмитрия Маслова подготовлен пункт временного размещения для пассажиров рейсового автобуса. На месте находится транспорт для обогрева пострадавших на то время, пока устанавливается потребность в медпомощи и размещении.