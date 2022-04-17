Минздрав сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Воронежем

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в аварии с участием двух автобусов под Воронежем находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным, в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, пострадали 15 человек. Из 13 госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сообщается, что двоим пострадавшим помощь медицинская помощь оказана амбулаторно.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России, добавили в пресс-службе.

Около 20:30 в Новоусманском районе Воронежской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус "Элиста - Санкт-Петербург".