Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:04

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Воронежем

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших в аварии с участием двух автобусов под Воронежем находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России.

"По оперативным данным, в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, пострадали 15 человек. Из 13 госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сообщается, что двоим пострадавшим помощь медицинская помощь оказана амбулаторно.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России, добавили в пресс-службе.

Около 20:30 в Новоусманском районе Воронежской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус "Элиста - Санкт-Петербург".

Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 16 апреля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что территория Мариуполя очищена от украинских формирований

Военная операция на Украине

СКР сообщил о намерении допросить плененного в Мариуполе британца

L'Occitane закроет свои магазины в России

L'Occitane закроет свои магазины в России
Дипломатическое противостояние

В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

В Москве обещали отреагировать на высылку дипломатов РФ из Северной Македонии

Путин подписал закон о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ

Борису Джонсону и нескольким членам его правительства закрыт въезд в РФ

Путин подписал закон об увеличении штрафа для "зацеперов" в 40 раз

Пандемия коронавируса

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2 923 человека