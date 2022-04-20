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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Карымский вулкан на Камчатке выбросил два столба пепла на высоту до 8 км

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в среду утром выбросил два столба пепла на высоту 6 и 8 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что о высоте пепловых выбросов, произошедших в 8:00 и 9:20 среды по местному времени (23:00 вторника и 00:20 среды мск) можно судить по сейсмическим данным.

"Извержение продолжается. На данном вулкане находится одна сейсмическая станция, что осложняет мониторинг", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает, что, судя по спутниковым данным, пепловый шлейф от Карымского протянулся более чем на 30 км к югу - юго-западу от вулкана.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих цветовой код опасности для авиации - оранжевый.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано.

Карымский - один из активных вулканов Камчатки. Он расположен в Елизовском районе края в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана составляет 1 536 метров.

Карымский вулкан Камчатка
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