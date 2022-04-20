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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Высота пеплового столба из Карымского вулкана на Камчатке достигла 10 км

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке, извержение которого началось в среду утром, выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый выброс достиг высоты 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла распространяется на северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Карымского наиболее угрожающий - красный код опасности для авиации.

По данным вулканологов, в любой момент этот вулкан может выбросить пепел на высоту до 12 км над уровнем моря.

Ранее Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в среду утром Карымский выбросил два столба пепла высотой 6 и 8 км над уровнем моря.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пепловый шлейф распространяется в сторону Кроноцкого залива, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Карымский - один из активных вулканов Камчатки. Он расположен в Елизовском районе края в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана составляет 1 536 метров.

Карымский вулкан Камчатка
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