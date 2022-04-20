Минобороны РФ сообщило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об испытательном пуске новой межконтинентальной ракеты "Сармат", который прошел успешно.

"Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - сообщили в ведомстве.

"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - отметили в Минобороны РФ.

"Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - заявили военные.

Российские военные заявили, что в Красноярском крае идет подготовка первого полка, который оснастят "Сарматом".

"В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу", - сообщили в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин в среду после просмотра по видеосвязи успешного запуска ракеты "Сармат" заявил, что она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, "кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны", - сказал Путин.

Глава государства также заявил, что при создании "Сармата" использовались только отечественные узлы и компоненты.