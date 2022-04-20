Что произошло за день: среда, 20 апреля

Испытание ракеты "Сармат", возобновление производства шин Continental в Калуге, отстранение россиян и белорусов от Уимблдона

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат". Это первый пуск в программе государственных испытаний, он был совершен в 15:12 с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

- Москва передала Киеву проект документа с "четкими формулировками". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидается ответ Украины. В МИД РФ сообщили о продолжении переговоров.

- Лондонский суд вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение примет глава МВД Великобритании Прити Пател.

- С 1 сентября в российских школах будут проводить уроки о спецоперации России на Украине. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов также сообщил, что в новом учебном году в начале недели будут поднимать государственный флаг и исполнять гимн.

- Таганский суд Москвы признал законной блокировку сайта "Эха Москвы". Таким образом, закрытой в марте радиостанции отказано в удовлетворении иска.

- Госдума приняла закон об упразднении визовых преференций для граждан ЕС. Документ, в частности, предусматривает визовый режим для обладателей дипломатических паспортов из ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна.

- Дума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, которые упрощают открытие счетов для оплаты газа в рублях.

- Французская Danone прекратила импорт в РФ продукции evian и Alpro. Бизнес компании будет переориентирован на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

- Continental возобновил производство шин в Калуге для пополнения запасов готовой продукции и удовлетворения спроса на первичном и вторичном рынках.

- Экс-депутат петербургского ЗАКСа Максим Резник приговорен к пяти месяцам колонии-поселения по делу о незаконном хранении наркотиков. Резнику зачли срок домашнего ареста, он был освобожден в зале суда.

- Российским и белорусским теннисистам запретили играть на Уимблдоне. Организаторы заявили о готовности изменить решение, если к июню ситуация в связи с российской операцией на Украине изменится.