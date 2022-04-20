Рогозин заявил о планах начать серийные поставки МБР "Сармат" в войска осенью 2022 года

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Серийные поставки межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" планируется начать осенью 2022 года после завершения летных испытаний, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний "Сармата" планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения", - написал Рогозин в своем телеграмм-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о первом испытательном пуске "Сармата", который прошел в среду с космодрома "Плесецк".

"Сегодня в 15:12 мск (16:12 по бакинскому времени) на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - сообщили в ведомстве.

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, заявил президент РФ Владимир Путин.

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать в 2022 году, сообщал в прошлом августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Этот завод будет производить ракету "Сармат".

Продление Москвой и Вашингтоном на пять лет договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не мешает развертыванию новых российских стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат", заявил в прошлом декабре командующий РСВН Сергей Каракаев.

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия РВСН имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации новой ракеты "Сармат", сообщил в прошлом августе начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Основу группировки Ракетных войск стратегического назначения составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.