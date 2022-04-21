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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:31

Пожар в научном институте Минобороны в Твери локализован

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в Центральном научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны в Твери, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

"Локализация пожара объявлена в 16:35", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров, добавил он.

Утром в четверг произошел пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО). Пожару присвоен третий повышенный ранг. Площадь пожара первоначально составляла 1 тыс. кв. метров, позже она увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

Первоначально сообщалось о гибели двух человек, еще более 20 человек обратились за медицинской помощью. Позже источник сообщил, что количество погибших увеличилось до пяти.

На месте работают подразделения пожарно-спасательных частей, привлечено более 240 человек, 69 единиц техники. К тушению также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

В командовании гарнизона сообщали, что пожар начался в помещении на втором этаже административного корпуса научного учреждения. Персонал организации эвакуирован.

На месте создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара.

Специалисты выясняют причины возгорания.

Тверь Минобороны РФ
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