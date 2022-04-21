Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери достигло семи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате пожара в здании Центрального исследовательского института ВКС в Твери, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Семь человек погибли из-за пожара в военном институте", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, около 20 человек обратились за медицинской помощью.

Уже появилась информация о локализации возгорания в ЦНИИ ВКС в Твери. "Локализация пожара объявлена в 16:35", - сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров, добавил он.