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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:34

Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери достигло семи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате пожара в здании Центрального исследовательского института ВКС в Твери, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Семь человек погибли из-за пожара в военном институте", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, около 20 человек обратились за медицинской помощью.

Уже появилась информация о локализации возгорания в ЦНИИ ВКС в Твери. "Локализация пожара объявлена в 16:35", - сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров, добавил он.

Тверь
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