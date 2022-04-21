РФ ввела санкции против 61 гражданина Канады

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия вводит санкции в отношении 61 канадского гражданина, среди которых высшие госчиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и СМИ, заявили в МИД РФ в четверг.

"В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в "стоп-лист" на постоянной основе", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Указанным лицам (61 человек), в числе которых - высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима, бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "в ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского "стоп-листа" в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве правительства Канады".

"С российской стороны будет продолжена принципиальная линия, предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину. Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Список попавших под санкции РФ канадцев

Ниже опубликован список канадцев, подпавших под российские санкции:

1. Кэмерон Ахмад (Cameron Ahmad) - директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Канады;

2. Стив Боивин (Steve Boivin) - командующий Силами специальных операций ВС Канады, генерал-майор;

3. Джереми Бродхерст (Jeremy Broadhurst) - старший советник аппарата премьер-министра Канады;

4. Шелли Брюс (Shelly Bruce) - начальник Управления безопасности связи Канады;

5. Крейг Бэйнс (Craig Baines) - командующий ВМС Канады, вице-адмирал;

6. Галина Винник (Halyna Vynnyk) - председатель Лиги украинок Канады;

7. Дэвид Виньо (David Vigneault) - директор Службы безопасности и разведки Канады;

8. Тэрри Глэвин (Terry Glavin) - публицист;

9. Балкан Девлен (Balkan Devlen) - сотрудник Института Макдональда-Лорье;

10. Ромео Деллэр (Romeo Antonius Dallaire) - бывший сенатор парламента Канады;

11. Райан Деминг (Ryan Deming) - командующий военной базой Трентон и 8-м авиакрылом 1-й авиационной дивизии ВВС Канады, полковник;

12. Люк-Фредерик Жильбер (Luc-Frederic Gilbert) - командир учебно-тренировочной миссии на Украине "Юнифайер";

13. Джон Ивисон (John Ivison) - публицист;

14. Мартинь Ирман (Matrine Irman) - председатель совета директоров Канадской корпорации развития экспорта;

15. Джейсон Кенни (Jason Kenny) - премьер провинции Альберта;

16. Брайан Клоу (Brian Clow) - заместитель руководителя аппарата премьер-министра Канады;

17. Дэн Костелло (Dan Costello) - советник премьер-министра Канады по внешней и оборонной политике;

18. Фредерик Котэ (Frederick Cote) - командир учебно-тренировочной миссии "Юнифайер" с апреля по октябрь 2019 г.;

19. Мелани Лэйк (Melanie Lake) - командир учебно-тренировочной миссии "Юнифайер" с марта по сентябрь 2021 г.;

20. Шувалой Маджумдар (Shuvaloy Majumdar) - сотрудник Института Макдональда-Лорье;

21. Сабирна Мадо (Sabrina Maddeaux) - публицист;

22. Марк Маккинон (Mark MacKinnon) - международный обозреватель газеты "Глоуб энд мэйл";

23. Тифф Маклем (Tiff Maclem) - председатель Банка Канады;

24. Роман Медик (Roman Medyk) - председатель совета директоров фонда Кредитный союз "Будущее";

25. Майкл Меллинг (Michael Melling) - глава медиа-концерна "Си-Ти-Ви Ньюз" (CTV News);

26. Борис Михайлец (Borys Mikhaylets) - председатель Лиги украинцев Канады;

27. Скотт Мо (Scott Moe) - премьер провинции Саскачеван;

28. Дэвид Моррисон (David Morrison) - заместитель министра международной торговли Канады, шерпа в "Группе семи";

29. Эл Мэйнзингер (Al Meinzinger) - командующий ВВС Канады, генерал-лейтенант;

30. Кэтти Нивьябанди (Ketty Nivyabandi) - генеральный директор канадского отделения НПО "Amnesty International";

31 Сандра Обэ (Sandra Aube) - руководитель секретариата министра иностранных дел Канады;

32. Роберт Очтерлони (Robert Auchterlonie) - командующий Объединенным командованием совместных операций ВС Канады, вице-адмирал;

33. Майк Пауэр (Mike Power) - руководитель секретариата министра национальной обороны Канады;

34. Алан Пеллетье (Alain Pelletier) - заместитель командующего объединенным американо-канадским командованием воздушно-космической обороны Североамериканского континента (НОРАД), генерал-лейтенант;

35. Роберт Рэй (Robert "Bob" Rae) - постоянный представитель Канады при ООН в Нью-Йорке;

36. Майкл Сабиа (Michael Sabia) - первый заместитель министра финансов Канады;

37. Брайан Сантарпиа (Brian Santarpia) - командующий ВМС Канады в зоне Атлантического океана, контр-адмирал;

38. Джил Синклер (Jill Sinclair) - представитель Канады в многонациональном консультативном совете по реформированию при министерстве обороны Украины;

39. Хизер Стефансон (Heather Stefanson) - премьер провинции Манитоба;

40. Райан Стимпсон (Ryan Stimpson) - командир учебно-тренировочной миссии "Юнифайер" с апреля по сентябрь 2020 г.;

41. Мишель-Анри Сэн-Луи (Michel-Henri St-Louis) - врио командующего сухопутными войсками Канады, генерал-майор;

42. Джон Тори (John Tory) - мэр Торонто;

43. Патрик Трэверс (Patrick Travers) - старший советник по внешнеполитическим делам Аппарата Премьер-министра Канады;

44. Джефри Туп (Jeffrey Toope) - командир учебно-тренировочной миссии "Юнифайер" с октября 2019 г. по апрель 2020 г.;

45. Кэтрин Тэйт (Catherine Tait) - президент и исполнительный директор государственной телерадиовещательной корпорации "Си-Би-Си/Радио-Канада";

46. Кэйти Тэлфорд (Katie Telford) - руководитель аппарата премьер-министра Канады;

47. Дэвид Уолмсли (David Walmsley) - главный редактор газеты "Глоуб энд мэйл";

48. Джим Уотсон (Jim Watson) - мэр Оттавы;

49. Грэм Флэк (Graham Flack) - руководитель секретариата Совета казначейства Канады;

50. Дуглас Форд (Douglas Ford) - премьер провинции Онтарио;

51. Дэвид Фрейзер (David Allison Fraser) - генерал-майор ВС Канады (в отставке);

52. Майкл Харрис (Michael Harris) - публицист;

53. Таша Хейриддин (Tasha Kheiriddin) - публицист;

54. Сара Хир (Sarah Heer) - командир учебно-тренировочной миссии "Юнифайер" с сентября 2020 г. по март 2021 г.;

55. Джон Хорган (John Horgan) - премьер провинции Британская Колумбия;

56. Лэсли Черч (Leslie Church) - руководитель аппарата вице-премьера и министра финансов Канады;

57. Джэнис Шарэт (Janice Charette) - врио клерка Тайного совета и секретаря кабинета министров Канады;

58. Ричард Шимука (Richard Shimooka) - сотрудник Института Макдональда-Лорье;

59 Крис Эклунд (Chris Ecklund) - предприниматель, руководитель проекта по рекрутированию граждан Канады в качестве наемников для Вооруженных сил Украины (интернет-ресурс fightforukraine.ca);

60. Ллойд Эксуорси (Lloyd Norman Axworthy) - председатель НПО "Всемирный совет по делам беженцев и миграции" (World Refugee and Migration Council);

61. Оз Юнгич (Oz Jungic) - советник по политическим вопросам аппарата премьер-министра Канады.