Канада введет санкции против "приближенных" к руководству РФ и Белоруссии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Канада планирует ввести дополнительные санкции против девяти граждан РФ и девяти граждан Белоруссии, сообщается на сайте правительства Канады в понедельник.

"Меры, которые были приняты, предусматривают ограничения в отношении девяти россиян и девяти белорусов за содействие и допущение нарушений украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости. Эти люди являются приближенными руководителей России и Белоруссии", - говорится на сайте правительства. В сообщении не указываются фамилии попадающих под санкции людей.

В заявлении отмечается, что Канада продолжит поддерживать Украину и ее народ.