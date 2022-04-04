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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Канада введет санкции против "приближенных" к руководству РФ и Белоруссии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Канада планирует ввести дополнительные санкции против девяти граждан РФ и девяти граждан Белоруссии, сообщается на сайте правительства Канады в понедельник.

"Меры, которые были приняты, предусматривают ограничения в отношении девяти россиян и девяти белорусов за содействие и допущение нарушений украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости. Эти люди являются приближенными руководителей России и Белоруссии", - говорится на сайте правительства. В сообщении не указываются фамилии попадающих под санкции людей.

В заявлении отмечается, что Канада продолжит поддерживать Украину и ее народ.

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