Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посол РФ в США и по совместительству постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о временном лишении России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ.

"Мы считаем серьезной ошибкой принятие сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры - объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно", - говорится в заявлении российского дипломата.

Ранее в четверг члены постоянного Совета Организации американских государств временно лишили РФ статуса наблюдателя. За проект проголосовали 25 стран, восемь воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.