Что случилось этой ночью: 22 апреля, пятница

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- В Минфине США назвали помощь Украине в $500 млн "только началом". Об этом заявила глава финансового ведомства Джаннет Йеллен.

- Россия будет вовлечена в подписание мира между Арменией и Азербайджаном. Возможное подписание документа не подразумевает вывод миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, сказал глава Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

- Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ. Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о временном лишении России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

- Глава Пентагона проведет переговоры по Украине в Германии на следующей неделе. Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры по вопросу Украины.

- Россиянам придется лично приезжать в Узбекистан за картами Visa и Mastercard. Центробанк Узбекистана в четверг сообщил, что граждане России не могут открывать в республике через третьих лиц банковские карты.

- Суд в Грозном продлил арест жены экс-судьи Янгулбаева до середины июня. Старопромысловский суд в Грозном продлил арест обвиняемой в применении насилия к полицейскому Заремы Мусаевой.