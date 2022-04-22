Минпромторг РФ предложил распространить правила субсидирования лизинга SSJ100 на МС-21

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предлагает распространить правила субсидирования лизинговых платежей за самолеты SSJ100 на МС-21. Проект опубликован на regulation.gov.ru.

Сейчас государство выделяет авиакомпаниям из бюджета по 37,5 тыс. руб. в расчете на один летный час "Суперджета". Столько же планируется выделять на компенсацию затрат по лизингу и обслуживанию МС-21, следует из документа.

"Результатом предоставления субсидии является обеспечение не менее 60 часов среднемесячного налета одного воздушного судна в отчетном периоде", - отмечается в пояснительной записке.

"Ростех" планирует поставить авиакомпаниям первые шесть серийных МС-21 в 2024 году, сообщал ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов. Все они будут оснащены российскими двигателями ПД-14.

До введения антироссийских санкций, которые ограничили, в том числе, поставки комплектующих для авиапрома, "Ростех" планировал поставить первые четыре МС-21 в конце 2022 года. Их получателем была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" ).