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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

РФ выделит 10 млрд руб. на субсидирование кредитов для лизинга SSJ100

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые компании берут для закупки российских самолетов, а затем передают их авиаперевозчикам.

Теперь программа распространяется не только на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, но и на займы, оформленные в 2022 году, говорится в сообщении правительства. На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 10 млрд рублей.

"Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров", - заявил в пятницу Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточняется, сейчас в рамках программы субсидируется приобретение 59 самолетов SSJ100, в том числе семи машин, построенных в этом году.

Программа субсидирования процентных ставок лизинговым компаниям, закупающим отечественную авиатехнику, была запущена в 2012 году. Государство возмещает 90% затрат на уплату процентов по кредиту.

Михаил Мишустин SSJ100
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