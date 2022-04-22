Тинькофф банк решил сменить бренд

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Об этом сообщается в телеграм-канале кредитной организации.

Он возьмет новое название, которое не будет связано с именем бизнесмена Олега Тинькова.

"Мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом", - отмечается в сообщении банка.

В компании пояснили, что давно готовилась к этому шагу, а последние события сделали это решение еще более актуальным.

"Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда: сегодня Тинькофф - это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес Тинькофф много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом", - поясняется в сообщении.

Олег Тиньков в последние годы жил преимущественно в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. С марта этого года бизнесмен находится под санкциями Великобритании. Ранее он высказывался в своих соцсетях с критикой спецоперации РФ на Украине. В компании подчеркивали, что основатель уже давно не у дел, и сейчас он лишь "один из 20 миллионов клиентов компании".