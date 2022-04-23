В России за сутки коронавирусом заболели более 8,8 тыс. человек

В Феодосийском медицинском центре Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 829 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 172.

Количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Скончался от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 171 человек, накануне штаб сообщал о 195 умерших.

Выздоровели за сутки 13 030 человек, или на 3,3% меньше по сравнению с 22 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 128 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 374 734 умерших и 17 464 120 выписанных.