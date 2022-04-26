Полиция ищет заказчика взрыва фейерверка в жилом доме в Петербурге

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - По делу о происшествии в жилом доме на Товарищеском проспекте Петербурга задержаны вероятные исполнители, возможного заказчика полиция устанавливает, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"По оперативным данным, троица познакомилась с неким заказчиком. Тот предложил молодым людям за денежное вознаграждение подложить пиротехническое изделие под дверь конкретной квартиры дома на Товарищеском проспекте, в которой проживает 35-летний мужчина", - сказал собеседник агентства.

По его информации, заказчик в Москве якобы проинструктировал исполнителей, где купить пиротехнику, и 22 апреля двое из них приехали в Петербург, где совершили преступление. После исполнители вернулись в Москву ближайшим поездом.

"Процесс преступления снимали на видео. Когда ролик отправили заказчику, тот перечислил исполнителям гонорар - 200 тыс. рублей", - отметил источник.

Он уточнил, что мотив преступления правоохранительные органы пока устанавливают. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее во вторник сообщилось о задержании трех жителей Москвы в качестве подозреваемых по этому уголовному делу - 16-летних брата и сестры, а также их 27-летней знакомой.

Как сообщили в петербургском главке СКР, предварительно установлено, что соучастники в интернете сговорились с неустановленным человеком, приобрели фейерверк "Фестивальный шар" и выехали в Петербург, где в ночь на 25 марта около квартиры на восьмом этаже дома на Товарищеском проспекте подожгли его. Люди в результате инцидента не пострадали, но были повреждены окна, подъездные двери дома, а также припаркованные неподалеку автомобили.

Следственный комитет, квалифицировав произошедшее как покушение на убийство общеопасным способом, возбудив дело по ч.3 ст. 30, п. "е" ч.2 ст. 105 УК РФ.

По данным источника "Интерфакса", проверяется информация о связи инцидента с разборками пранкеров: проживающий в этой квартире мужчина состоял в тематическом сообществе и получал угрозы.