Матвиенко призвала прекратить разговоры о невозможности импортозамещения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала прекратить рассуждения о невозможности импортозамещения в каких-либо отраслях экономики РФ, так как главное, по ее мнению, - захотеть это сделать.

"Все разговоры о невозможности, о неспособности заменить своими силами ту или иную импортную продукцию пора всем заканчивать - было бы желание, как говорится", - сказала Матвиенко на заседании СФ во вторник.

В пример она привела работу предприятий "Росатома", показывающую, "что мы можем освоить любое, даже самое сложное и наукоемкое производство, стать пионерами современной высокотехнологичной индустрии".

По словам Матвиенко, "Росатом", как и вся страна, работает в условиях беспрецедентного экономического, технологического давления со стороны Запада.

"Чуть ли не каждый день вводятся новые санкции, нарушается логистика, насаждаются искусственные барьеры. На этом фоне некоторые "горячие головы" за рубежом уже поговаривают о возможной приостановке сотрудничества с Россией в атомной сфере. Хотела бы им напомнить, что госкорпорация "Росатом" - это единственная компания в мире, работающая по всей цепочке ядерного топливного цикла. Это значит: конкурентов у "Росатома" сегодня фактически в мире нет", - заметила спикер СФ.

В этой области, подчеркнула она, Россия ни от кого не зависит, а наоборот, экспортирует самые передовые и эффективные технологии.

"Сегодня мы услышали, что те возможности и ресурсы, которые есть у "Росатома", позволяют нам укреплять технологический суверенитет, продолжать развитие атомной энергетики не только у нас в стране, но и в государствах-партнерах. И строить планы на будущее, несмотря ни на какие препятствия", - сказала Матвиенко.

По ее словам, компания готова работать и обеспечивать безопасность ядерных объектов даже в самых непростых условиях.

"В частности, вашими сотрудниками была оказана консультативная помощь персоналу атомных электростанций в зоне специальной военной операции. В результате удалось оперативно восстановить энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС", - сказала она.