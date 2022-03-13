Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Власти Украины заявили о возобновлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

Власти Украины заявили о возобновлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение Чернобыльской АЭС возобновлено, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС", - написал он в фейсбуке в воскресенье.

Обесточивание Чернобыльской АЭС

Об обесточивании Чернобыльской АЭС стало известно 9 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

На следующий день российская сторона сообщила, что подача электроэнергии на ЧАЭС обеспечена со стороны Белоруссии: была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС. Вечером того же дня российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район ЧАЭС.

Согласно данным, полученным МАГАТЭ от Украины, в стране работают 8 из 15 реакторов на четырех площадках, включая два на Запорожской АЭС. Уровень радиации на них нормальный. По Чернобыльской АЭС украинский регулятор пока не может предоставлять МАГАТЭ оперативную информацию о мониторинге уровня радиации на объекте.

Однако Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в своем фейсбуке в воскресенье предупредило о росте радиационной опасности в результате зафиксированных пожаров в зоне Чернобыльской АЭС, имеющих тенденцию к распространению.

Украина Россия ЧАЭС

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 180 иностранных наемников на Украине

Военная операция на Украине

Из Мариуполя и пригорода эвакуировали еще 44 человека

Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме"

Пандемия коронавируса

Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в Шэньчжэне

Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в Шэньчжэне

Глава МИД Франции объявил о новых санкциях в отношении России

Президент Армении вступил в должность

Президент Армении вступил в должность
Военная операция на Украине

МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 марта

Пандемия коронавируса

В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код