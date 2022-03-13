Власти Украины заявили о возобновлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение Чернобыльской АЭС возобновлено, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС", - написал он в фейсбуке в воскресенье.

Обесточивание Чернобыльской АЭС

Об обесточивании Чернобыльской АЭС стало известно 9 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

На следующий день российская сторона сообщила, что подача электроэнергии на ЧАЭС обеспечена со стороны Белоруссии: была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС. Вечером того же дня российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район ЧАЭС.

Согласно данным, полученным МАГАТЭ от Украины, в стране работают 8 из 15 реакторов на четырех площадках, включая два на Запорожской АЭС. Уровень радиации на них нормальный. По Чернобыльской АЭС украинский регулятор пока не может предоставлять МАГАТЭ оперативную информацию о мониторинге уровня радиации на объекте.

Однако Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в своем фейсбуке в воскресенье предупредило о росте радиационной опасности в результате зафиксированных пожаров в зоне Чернобыльской АЭС, имеющих тенденцию к распространению.