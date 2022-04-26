Путин заявил, что закрепить гарантии для Киева можно при решении вопроса Крыма и Донбасса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками", - заявил Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем во вторник.

К сожалению, продолжил он, после достижения этих договоренностей Россия столкнулась с ситуацией вокруг Бучи, к которой "российская армия не имеет никакого отношения".

"Мы знаем, кто это делал. И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности (проблемы) территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств", - сказал Путин.

"Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем", - заявил президент РФ.