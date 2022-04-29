Лавров заявил, что гарантии Украине не могут распространяться на Крым и Донбасс

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может позволить, чтобы гарантии безопасности Украины распространялись на Крым, "ДНР" и "ЛНР" , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если бы они (Украина - ИФ) были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран - изначально пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия, Турция, возможно, кого-то еще. Мы не имели ничего против этого", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Он отметил, что для России главное - понимать, насколько Украина последовательны, "особенно в том, что касается территорий, на которые эти гарантии будут распространяться".

"Вы понимаете, что мы не можем позволить, чтобы эти гарантии распространялись на Крым и регионы Востока Украины, которые мы признали в качестве независимых государств", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, изначально в ходе переговоров в Стамбуле, украинская сторона согласилась, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины.

"Но потом они передумали. Мы "застряли" из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз "играть в игры" и, насколько могу догадываться, из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс", - добавил российский министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.