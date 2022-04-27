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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В "Орскнефтеоргсинтезе" и "Томском пиве" провели эвакуацию сотрудников

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской и Томской областях из-за сообщений о минировании в среду проводилась эвакуация сотрудников с заводов "Орскнефтеоргасинтез" и "Томское пиво",

Об эвакуации всех сотрудников с ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщила пресс-служба предприятия. Там добавили, что на завод выехали представители специальных и экстренных служб и начали проверять здания и территорию.

"В настоящее время на заводе все спокойно и под контролем", - отмечает пресс-служба, отметив, что ранее на заводе усилили меры антитеррористической безопасности по рекомендациям правоохранительных органов.

Об эвакуации персонала с предприятия "Томское пиво" в Томске "Интерфаксу" рассказал директор по маркетингу компании Максим Курохтин, отметив, что сам был эвакуирован.

По его данным, эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании.

В пресс-службе областного управления МВД агентству сообщили, что информация уточняется.

"Орскнефтеоргсинтез" - крупнейший актив АО "ФортеИнвест". Годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов. На предприятии реализуется программа комплексной модернизации, рассчитанная до 2025 года и общей стоимостью около $5 млрд. В настоящее время бенефициаром компании является бизнесмен Саит-Салам Гуцериев.

Орскнефтеоргсинтез ФортеИнвест Саит-Салам Гуцериев Оренбургская область Томское пиво Томск Максим Курохтин
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