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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:06

Посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Персонал и посетителей Государственного Исторического музея в Москве эвакуировали после сообщения о минировании здания, проводится проверка, сообщили в музее.

"Персонал и посетители эвакуированы. Здание обследуют", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный злоумышленник прислал сообщение об угрозе взрыва в Историческом музее, эвакуировано 60 человек.

Государственный Исторический музей
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