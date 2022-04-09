Посетителей Исторического музея в Москве эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Персонал и посетителей Государственного Исторического музея в Москве эвакуировали после сообщения о минировании здания, проводится проверка, сообщили в музее.

"Персонал и посетители эвакуированы. Здание обследуют", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный злоумышленник прислал сообщение об угрозе взрыва в Историческом музее, эвакуировано 60 человек.