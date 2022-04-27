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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Володин призвал приостановить поставки газа РФ в недружественные страны

Володин призвал приостановить поставки газа РФ в недружественные страны
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Поставки российского газа нужно приостановить не только в Болгарию и Польшу, но и в другие недружественные страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Газпром полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", - написал Володин в телеграм-канале в среду.

Он отметил, что это - "правильное решение, депутаты Государственной думы поддерживают его".

По словам Володина, у Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением президента РФ об оплате природного газа за рубли.

"Механизм определен. Руководители этих стран не захотели. Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение", - отметил спикер Госдумы.

Как сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На конец 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.

Вячеслав Володин Госдума Болгария Польша
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