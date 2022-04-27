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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Курский губернатор уточнил, что ПВО ночью перехватили беспилотник

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram уточнил причину срабатывания системы ПВО в регионе минувшей ночью.

"Предварительные сведения подтвердились: в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно", - написал он и заверил, что военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию.

Ранее Старовойт сообщил, что в 2:45 в Курске были слышны хлопки и, по предварительным данным, это был результат срабатывания системы ПВО.

Этим же утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем ПВО сбили малогабаритный разведывательный дрон.

Также утром 27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пожаре на складе боеприпасов у села Старая Нелидовка, пожар потушили.

Хроника 24 февраля – 27 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Роман Старовойт Украина Курск Воронеж Александр Гусев Белгородская область Вячеслав Гладков
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