Пограничный пункт пропуска в Курской области обстрелян из минометов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска на границе в Курской области в пятницу подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он отметил, что жертв и разрушений нет.

24 февраля и 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино в Глушковском районе Курской области. 5 апреля позиции российских пограничников были обстреляны в Суджанском районе, 9 апреля со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было.

23 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины пункт пропуска на границе в Глушковском районе, пострадавших нет.

25 апреля два украинских беспилотника были сбиты в Курской области, пострадавших нет.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью, по информации Старовойта, система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет.

В Курской области до 11 мая действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, который был введен 11 апреля.