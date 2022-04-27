Ярошенко прибыл в Москву и встретился с семьей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Самолет с вернувшимся в Россию летчиком Константином Ярошенко, который был осужден в США на 20 лет тюрьмы, приземлился в московском аэропорту, там его встретили супруга и дочь.

В эфире телеканала "Россия-1" показали кадры, как вернувшийся в РФ по обмену на американца Тревора Рида российский летчик Ярошенко выходит из самолета и встречается со своей семьей около трапа.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, "спецборт "Ан-148", доставивший Ярошенко из Анкары в Сочи, доставил его в Москву около часа назад. Самолет приземлился во Внуково".

По прилету Ярошенко рассказал, что чувствует себя не очень хорошо из-за плохого отношения в американских тюрьмах.

"Конечно, (здоровье) не очень, что со мной сделали в США за эти 12 лет, с момента моего похищения, с момента пыток и отношения ко мне в американских тюрьмах... До последнего момента, вот даже шрамы остались (от наручников), пока не вывели американца (осужденного в РФ Тревора Рида, на которого обменяли Ярошенко - ИФ) с борта самолета, я сидел зажатый, обмотанный цепями - ноги и руки, все было связано", - сказал Ярошенко.

Ближайшее время Ярошенко, по его словам, намерен провести с семьей и прийти в себя.

По словам источника, россиянин самостоятельно покинул терминал аэропорта, ограничительные меры к нему не применялись.

Обмен осужденных

В среду в МИД РФ сообщили, что Россия и США осуществили обмен осужденного в РФ Тревора Рида на Ярошенко.

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на девять колонии общего режима за нападение на двух полицейских в Москве. В суде американец заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Он отбывал наказание в мордовской колонии.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.