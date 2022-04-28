Что случилось этой ночью: четверг, 28 апреля

Венгрия будет оплачивать газ в рублях, США ожидали приостановки поставок газа в Европу, Ярошенко вернулся

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД Венгрии подтвердил, что страна приняла схему оплаты за российский газ и нефть в рублях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

- Госдеп США будет отчитываться о помощи России со стороны КНР. Палата представителей США одобрила законопроект, требующий от госдепартамента направлять отчеты о помощи Китая РФ.

- Ярошенко прибыл в Москву и встретился с семьей. Самолет с вернувшимся в Россию летчиком который был осужден в США на 20 лет тюрьмы, приземлился в московском аэропорту.

- США ожидали приостановки поставок российского газа в Европу. Об этом сказала представитель Госдепа Джен Псаки.

- Roland Garros не будет отстранять россиян и белорусов от турнира. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису не станут лишать права участия в турнире Большого шлема представителей России и Белоруссии.

- Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте рухнул на 72%. Это стало антирекордом с апреля 2020 г. когда из-за антиковидных локдаунов выпуск обвалился на 79,2%, до 30 тысяч автомобилей.