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В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни
Фото: Александр Бахтин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Решение об изменении процедуры выборов губернаторов в России может быть принято в ближайшие дни, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.

"Сейчас в консультациях. Должны дать населению право участвовать, хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда пройдёт окончательное решение, сказать не могу, думаю, в ближайшие дни", - сказал Мазур журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в ряде регионов в настоящее время не обсуждается в актуальном плане, никаких решений на этот счет не принималось. "Поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", - заключил Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах из тех, где они намечаются. По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации.

Источники издания в администрации президента допустили вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании.

"Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома. Впрочем, пока решений об отказе от прямых губернаторских выборов нет", - писала газета.

Россия Владимир Мазур
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