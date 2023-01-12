Песков предложил игнорировать слухи о возможной отмене прямых выборов губернаторов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Кремле никак не реагируют на сообщения в социальных сетях о возможной отмене прямых выборов глав регионов в 2023 году ради экономии бюджетных средств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Давайте даже не будем на это никак реагировать", - предложил он на брифинге, когда его попросили прокомментировать сообщения о том, что некоторые губернаторы якобы попросили администрацию президента в связи со спецоперацией на Украине не проводить прямые выборы глав регионов в этом году.

Он отметил, что не видел данную информацию в прессе.