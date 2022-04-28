Бывший украинский морпех арестован на два месяца по делу о подготовке теракта в Крыму

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в четверг постановил отправить в следственный изолятор бывшего военнослужащего морской пехоты Украины, который, по версии российской спецслужбы, готовил взрыв в торговом центре в столице Крыма, сообщила пресс-служба суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня текущего года в отношении крымчанина, подозреваемого в приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. (...) Местом совершения планируемого теракта (была) выбрана территория торгово-развлекательного комплекса "Меганом" в Симферополе", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемому вручили копию судебного решения, постановление об аресте может быть обжаловано в Верховном суде Крыма.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ ранее в четверг сообщил о задержании 33-летнего жителя Крыма, назвав его в пресс-релизе "сторонником неонацизма", действовавшим по указанию нацбата "Азов" (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

По данным спецслужбы, оперативники ФСБ нашли в квартире бывшего морпеха самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, экстремистскую литература и атрибутику.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статей 30, 205, 222.1 УК России (приготовление к теракту; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).