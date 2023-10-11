Бывший украинский морпех осужден по делу о подготовке теракта в Симферополе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего военнослужащего морской пехоты Украины Михаила Чупиля виновным по делу о подготовке теракта в торговом центре "Меганом" в Симферополе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Чупилю назначено 11 лет лишения свободы, штраф и ограничение использования интернета", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным картотеки суда, Чупиль обвинялся в подготовке теракта (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205), публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280), а также в хранении взрывных устройств (ст.222.1 УК РФ).

В конце апреля 2022 года сообщалось о задержании и последующем аресте решением Киевского райсуда Симферополя бывшего военнослужащего морской пехоты Украины, который, по версии ЦОС ФСБ РФ, готовил взрыв в торговом центре "Меганом".

По данным спецслужбы, оперативники ФСБ нашли в квартире бывшего морпеха самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, экстремистскую литературу и атрибутику.