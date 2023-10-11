Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Бывший украинский морпех осужден по делу о подготовке теракта в Симферополе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего военнослужащего морской пехоты Украины Михаила Чупиля виновным по делу о подготовке теракта в торговом центре "Меганом" в Симферополе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Чупилю назначено 11 лет лишения свободы, штраф и ограничение использования интернета", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным картотеки суда, Чупиль обвинялся в подготовке теракта (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205), публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280), а также в хранении взрывных устройств (ст.222.1 УК РФ).

В конце апреля 2022 года сообщалось о задержании и последующем аресте решением Киевского райсуда Симферополя бывшего военнослужащего морской пехоты Украины, который, по версии ЦОС ФСБ РФ, готовил взрыв в торговом центре "Меганом".

По данным спецслужбы, оперативники ФСБ нашли в квартире бывшего морпеха самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, экстремистскую литературу и атрибутику.

Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Правозащитник Орлов оштрафован на 150 тысяч рублей за повторную дискредитацию армии

В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже

Путин на следующей неделе посетит Китай

Путин на следующей неделе посетит Китай
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин заявил, что США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем

Премьер Ирака призвал Путина содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем

Xerox продала российскую структуру местному руководству

Xerox продала российскую структуру местному руководству

Путин призвал кабмин предупреждать кризисы на внутреннем рынке топлива

Путин призвал кабмин предупреждать кризисы на внутреннем рынке топлива

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });