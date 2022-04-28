Источник сообщил о решении суда освободить Улюкаева досрочно

Алексей Улюкаев во время рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение".

Если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Дело Улюкаева

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти". На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии №1 под Тверью.

Улюкаев вину не признал, заявив, что в отношении него совершили провокацию.