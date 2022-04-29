Вода из Днепра начала поступать на поля крымских фермеров после 8-летнего перерыва

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Днепровская вода из Северо-Крымского канала запущена на поля сельхозпроизводителей на севере полуострова Крым после восьмилетнего перерыва, вызванного блокадой со стороны Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу.

"Вода из Северо-Крымского канала начала поступать на поля крымских сельхозпроизводителей в Красноперекопском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

Пока, до конца текущего года, фермеры получают воду бесплатно, с 2023 года будут платить. "В следующем цена будет не выше 28 копеек за кубометр", - заявил Аксенов.

На данный момент поступили заявки на 80 млн кубометров воды для орошения 25 тыс. гектаров земель. "Дополнительно предпринимателями подано 27 заявок на получение федеральной субсидии в размере порядка 400 млн рублей для увеличения объемов площадей орошения и закупки систем для мелиорации", - написал глава Крыма.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось в 1961-1971 годах. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды.

Российские военные разблокировали канал в феврале 2022 года в ходе специальной операции на Украине, ликвидировав бетонную дамбу.

В Минсельхозе Крыма заявили, что запуск канала даст импульс развитию АПК: днепровская вода позволит возродить посевы влагозависимых культур, увеличить производство овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность. В частности, несколько предприятий начали подготовку к производству риса с 2022 года.