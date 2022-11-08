Власти Крыма сообщили, что все районы республики обеспечены водой

Уровень заполненности водохранилищ региона составляет от 67 до 77%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на 67%, а наливные - на 77%, все районы обеспечены водой, сообщил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Владислав Масляник.

"Водохранилища естественного стока в текущем году наполнены на 67% - 169 млн кубов воды, что на 54 млн больше, чем в 2021 году", - сказал Масляник на заседании президиума Госсовета Крыма во вторник.

При этом он напомнил, что восточная часть Крыма использует воду из наливных водохранилищ Северо-Крымского канала (СКК). Использование двух водозаборов - Нежинского и Новогригорьевского, которые обеспечивали восток полуострова во времена отсутствия днепровской воды, остановлено.

"Благодаря работе СКК объем наливных водохранилищ восточной части Крыма составляет 74 млн кубических метров воды, это 77% от проектного объема. Наполнены они на 55 млн кубов больше, чем в прошлом году", - отметил глава комитета.

Всего Крым планирует использовать в этом году 101,7 млн куб. м днепровской воды, поступившей по Северо-Крымскому каналу. В наливные водохранилища уже подано 93,5 млн куб. м.

"До 2014 года головное сооружение каналов открывалось в конце марта, закрывалось в конце октября. В настоящее время идет опорожнение СКК на территории Республики Крым, за счет которого планируется обеспечить подачу воды в наливные водохранилища в объеме 8,4 млн кубометров", - уточнил Масляник.

По его словам, все районы Крыма гарантировано обеспечены водой на сельскохозяйственные, бытовые и промышленные нужды.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.