Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о майнинге криптовалют

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о майнинге цифровых валют, который вводит в российское законодательное поле определение майнинг-пула, операторов майнинга и предполагает годовую амнистию для добытчиков криптовалюты в РФ, внесен в Госдуму.

Документ (N116366-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Его внесли депутаты от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Владимир Плякин, Григорий Шилкин.

Авторы дают определение майнингу: это деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры или пользовательского оборудования, размещенного на территории РФ, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре.

Вводится понятие реестра участников майнинга - какой орган исполнительной власти формирует реестр и каковы условия внесения в реестр в законопроекте не уточняется.

Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого лица и регистрации в реестре участников майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные правительством РФ.

Оператор майнинга ведет учет генерируемых цифровых валют и не отвечает за проведение проверки источника происхождения средств.

Уточняется, что особенности налогообложения операторов майнинга устанавливаются законодательством РФ о налогах и сборах.

В законопроекте есть отдельная статья, посвященная амнистии для майнеров в том случае, если они решили войти в реестр. Амнистия действует в течение года с даты вступления закона в силу и касается вопросов таможенного оформления оборудования для майнинга, подачи налоговых деклараций по доходам от майнинга.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.