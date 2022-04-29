Житель Севастополя и офицер ВС РФ получили длительные сроки за госизмену

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова и офицера Вооруженных сил РФ Александра Облоги, признав их виновными в госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Леониду Облоге назначено 13 лет колонии строгого режима с лишением звания "старший лейтенант", Дмитрию Штыбликову - 19,5 года строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что оба осуждены по ст.275 УК РФ (госизмена) Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Это уже второй приговор Штыбликову. Ранее он был признан виновным в незаконном хранении оружия и приготовлении к диверсии, совершенном организованной группой. Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

ФСБ задержала несколько севастопольцев, в том числе Штыбликова, в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии российских спецслужб, жители Севастополя планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.