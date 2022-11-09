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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Вступил в силу приговор полковнику нелегальной украинской разведки, осужденному в РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Приговор полковнику нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Дмитрию Штыбликову, осужденному в РФ на 19,5 лет колонии строгого режима за государственную измену, вступил в законную силу, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликова", - сообщили в ЦОС в среду.

Там напомнили, что фигурант был приговорен Южным окружным военным судом к 19 годам шести месяца колонии.

По версии следствия, в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, по заданию ГУР МОУ он остался на полуострове и получил российское гражданство. Устроившись на должность гражданского персонала в одну из воинских частей Черноморского флота, он собирал и передавал в ГУР МОУ составляющие государственную тайну сведения о деятельности воинских частей, дислоцированных в республике.

В 2017 году Штыбликов получил пять лет колонии за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.

Украина ФСБ
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