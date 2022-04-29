Возбуждено дело о взрыве на курганском заводе "Синтез"
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане возбуждено уголовное дело после того, как рабочий фармацевтического завода ПАО "Синтез" получил травмы "в результате хлопка, повлекшего разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий", сообщили в областном управлении СК.
Дело расследуется по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.143 УК).
Пострадавший находится в больнице.
Следователи работают на месте происшествия.
Инцидент произошел на участке цеха 4 ПАО "Синтез", экологической угрозы от происшествия нет, сообщила пресс-служба "Синтеза". Это произошло, когда рабочий день на предприятии уже закончился и большинство рабочих уже ушли.
"В настоящее время специально созданной комиссией проводится внутреннее расследование, причины происшедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
"Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь", - пообещал через пресс-службу исполнительный директор ПАО Борис Жоров.
ПАО "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм Групп". Портфель "Синтеза" включает около 300 наименований продукции. Завод - крупный производитель антибиотиков, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.