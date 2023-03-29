Сотрудница курганского "Синтеза" оштрафована за прошлогодний взрыв в цехе

Причиной взрыва суд назвал операцию с субстанцией, не предусмотренной промышленным регламентом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Курганский городской суд на 200 тысяч рублей оштрафовал сотрудницу ПАО "Синтез" по делу о взрыве, который 29 апреля 2022 года разрушил этаж в одном из цехов и в результате которого пострадал человек, сообщает прокуратура региона.

Следствие и суд установили, что в тот день подсудимая в нарушение законодательства и должностной инструкции поручила одному из работников предприятия проведение определенную операцию с субстанцией, не предусмотренной промышленным регламентом. В результате в цехе "произошел объемный взрыв пылевоздушной смеси субстанции, в результате которого произошло обрушение конструкции здания и один из работников получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью", говорится в пресс-релизе.

Подсудимая признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 217 УК).

В суде она полностью признала вину. Приговор в законную силу еще не вступил.

Год назад сообщалось, что уголовное дело по факту взрыва было возбуждено по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.143 УК). Взрыв тогда произошел после окончания рабочего дня, когда большинство сотрудников предприятия уже разошлись по домам.

ПАО "Синтез" входит в холдинг "Биннофарм Групп" и выпускает лекарства. Завод - крупный производитель антибиотиков, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.