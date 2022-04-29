Минцифры самостоятельно займется обучением населения кибергигиене

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предложило отменить февральское постановление правительства, определяющее правила предоставления субсидии на разработку и реализацию программы повышения цифровой грамотности широких слоев населения. Реализовывать мероприятие стоимостью 600 млн рублей в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" будет подведомственное образовательное учреждение министерства. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "учитывая сложность и комплексность выполняемых работ при подготовке программы кибергигиены, а также в целях минимизации рисков по недостижению результата или некачественному выполнению работ, Минцифры России принято решение о реализации программы кибергигиены посредством предоставления субсидии подведомственному государственному бюджетному образовательному учреждению".

В списке подведомственных вузов Минцифры значатся Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Кто из них получит субсидию, в документе не уточняется.

Постановление правительства 94 от 3 февраля 2022 года предполагало, что субсидия будет выделена по результатам конкурсного отбора юридическому лицу, которое имеет опыт реализации проектов в области кибергигиены. Победитель конкурса должен был разработать план реализации программы до 2024 года.

Согласно озвученным планам, общий охват программы комплексной информационной кампании по повышению цифровой грамотности различных групп населения в 2022 году должен составить почти 8 млн человек, в том числе более 700 тысяч госслужащих - для них планируется запустить отдельный сервис повышения киберграмотности.

Как заявлял в ноябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на реализацию просветительских мероприятий в 2022 году будет выделено 200 млн рублей, а всего до 2024 года на эти цели будет направлено 600 млн рублей.