На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар в турбинном отделении

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2, горит турбинное отделение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

"Работники электростанции (в субботу днем - ИФ) ликвидировали возгорание в турбинном отделении. Но пожар снова разгорелся с новой силой. Горит турбинное отделение. Ситуацию усугубляет сильный ветер в этом районе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никто не пострадал, нагрузку по энергоснабжению Сахалина на себя взяли Южно-сахалинская ТЭЦ-1 и Ногликская газотурбинная станция. Весь персонал ГРЭС-2 эвакуирован.

По данным пресс-службы областного правительства, огонь перекинулся на кровлю ГРЭС-2. На борьбу с огнем привлечены дополнительные пожарные расчеты.

В свою очередь, губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале сообщил, что к тушению пожара на Сахалинской ГРЭС-2 привлекут вертолет ГУ МЧС. "По моему распоряжению ГУ МЧС оперативно готовит вертолёт для привлечения к тушению пожара на ГРЭС-2", - написал он.

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту пожара и взяла на контроль мероприятия по его ликвидации, а также надлежащего энергоснабжения в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Томаринского района. Проверки, организованные уполномоченными органами, направленные на установление причин пожара и обстоятельств его возникновения, также находятся на контроле прокуратуры, отмечает пресс-служба.

ГРЭС-2 находится в селе Ильинское Томаринского района (западное побережье Сахалина).

Причина возгорания устанавливается.