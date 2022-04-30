Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на Сахалинской ГРЭС-2, где загорелось турбинное отделение, ликвидирован, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на своей странице в телеграме.

"Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", - написал он.

Днем в субботу на ГРЭС-2 произошло возгорание в турбинном отделении, которое сотрудники станции оперативно ликвидировали своими силами. Но затем возгорание в турбинном отделении возобновилось, и огонь перекинулся на кровлю здания. Ситуацию усугубил сильный ветер. В тушении пожара был привлечен вертолет МЧС.

При пожаре никто не пострадал, нагрузку по энергоснабжению Сахалина на себя взяли Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Ногликская газотурбинная станция. Весь персонал ГРЭС-2 был эвакуирован.

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту пожара, выясняются причины возгорания и обстоятельства его возникновения.

Сахалинская ГРЭС-2 (находится в селе Ильинское Томаринского района, западное побережье Сахалина) - угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт.